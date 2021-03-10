10 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Хлеб, пекарня, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Из пушек по воробьям: хлеболулочные изделия внесли только 5% в рост стоимости продовольственной корзины

В комитете Госдумы по аграрным вопросам считают несправедливыми действия правительства в плане ограничения цен на сырье для хлеба и хлебобулочных изделий. Да, продуктовая корзина за год сильно выросла, но в этом росте хлебобулочные изделия составили только 5%.
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"Цены на абсолютное большинство товаров из продовольственной корзины растут выше инфляции. Продовольственная корзина за год подорожала почти на 800 руб., это более 10%. Это значительное удорожание, учитывая, что идет снижение доходов населения", - заявил глава комитета Владимир Кашин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Однако, он отметил, что в структуре повышения цены, в этих 800 рублях бОльшая часть пришлась на фрукты, овощи мясо и молоко.

"Шум вокруг хлебобулочных изделий представлен совсем небольшим процентом. Это говорит о том, что необходимо широкое, экспертное обсуждение при принятии решений на уровне правительства", - отмечает эксперт. Он сравнил меры, предпринимаемые властями со стрельбой по воробьям из пушки.

Другая сторона беспокойства парламентариев – ограничения вводятся для производителей, крестьян (например, экспортные пошлины, квоты и т.д.), но не для торговых сетей. Ни одно постановление правительства, связанное с ограничением стоимости продуктов, не имеет отношение к торговым сетям. Между тем, их наценки огромны, считает Кашин. Так, по его данным, стоимость килограмма муки в магазине 42 руб., стоимость сырья – 14 руб., стоимость самой муки – 20 руб. "Ну разве эта наценка не диспропорциональна? По яблокам, по хлебобулочным изделиям – аналогичная ситуация", - говорит депутат.

Он заметил, что доля ярмарок и рынков в структуре реализации продовольствия снизилась в 4-5 раз (правда, он не назвал период). Кашин полагает, что это лобби торговых сетей, значительное количество которых (по крайней мере, крупных) зарегистрировано в офшорах.

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Из пушек по воробьям: хлеболулочные изделия внесли только 5% в рост стоимости продовольственной корзины

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Теги: продовольственная корзина, рост цен, продукты, парламентские слушания



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