10 Марта 2021
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Вариантов постковидного мира шесть - Politico

Американское издание Politico опубликовало интересный материал о сценариях постковидного будущего. Всего их шесть.
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Авторы исходят из того, что будет сегрегация на тех, кто вакцинировался, и тех, кто нет. Этому как бы не придается положительный смысл, но подспудно продвигается мысль о том, что это необходимо. То есть проект выдается за неизбежность, по крайней мере частичную. Причем эти сценарии возможны уже до конца 2021 года.

Первый - корона-утопия. Во всем мире вводится единая централизованная система контроля за иммунным статусом людей с единым глобальным реестром. Те, кто не сделал укол, ограничиваются в правах и должны подтверждать их тестами и прочими условиями. Этот сценарий оценивается как крайне маловероятный.

Второй вариант – вакцинный апартеид. Ковид-паспорта стали реальностью. Без них запрещено появляться в общественных местах. Без смартфона люди не способны передвигаться. По факту вакцинация стала обязательной для тех, кто хочет нормально передвигаться и иметь другие права. Возникло движение сопротивления, усилилось политическое насилие. Вероятность такого сценария считается низкой.

Третий вариант - назад в будущее. Это примерно инерционный сценарий, когда людей замучают так, что они будут согласны на все, "лишь бы вернуться к некоему подобию нормальной жизни". Издание считает, что безопаснее всего поставить именно на это сценарий. Правда, непонятно, безопаснее для кого.

Четвертая модель – правовая неопределенность. Как следует из названия, ограничения, сегрегация и дискриминация приведут к юридическим последствиям. О политических издание не упоминает. Ковид-паспорта станут "оружием в культурных войнах". Вероятность этого считается очень высокой.

Пятый вариант - совершенно новые проблемы. Страны, исходя из своих интересов, вступают в новые конфликты друг с другом. Ковид-паспорта и прочие дискриминационные меры не универсальны, и это создает неразбериху, например при перемещении людей между странами. "Степень вакцинации" используется для борьбы за свои интересы между странами, регионами, компаниями и т.д. Этот сценарий практически неизбежен, полагают авторы.

Шестой сценарий – зачем беспокоиться? Вакцины оказались очень эффективными, коронавирус отступил. Хотя появляются новые штаммы, это уже не приводит к серьезным последствиям. Вероятность этого издание не оценивает. Намек на то, что спокойной жизни уже не будет?

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Вариантов постковидного мира шесть - Politico

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Теги: ковид-паспорта, коронавирус, сегрегация



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