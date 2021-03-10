В Пермский край надвигаются сорокаградусные морозы

На Пермский край надвигаются аномальные морозы: температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом размещена на сайте пермского гидрометцентра.

"11 марта на большей части территории Пермского края и в Перми ожидается аномально холодная погода, ночью и утром 11 марта в горно-восточном районе – сильный мороз –40º", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, морозы продержатся до 13-14 марта.