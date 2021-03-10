10 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Директора организации будут судить за покушение на подкуп при поставке оборудования для челябинского аэропорта

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "РТС-Сервис, обвиняемого в покушении на коммерческий подкуп при поставке оборудования для реконструкции аэропорта Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 г. обвиняемый при заключении договора поставки оборудования для реконструкции аэропорта завысил стоимость более чем на 2,4 млн руб. Эти деньги он планировал получить в виде незаконного денежного вознаграждения.

Преступление было пресечено сотрудниками транспортной полиции.

Уголовное дело будет направлено в суд.

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Директора организации будут судить за покушение на подкуп при поставке оборудования для челябинского аэропорта

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Теги: аэропорт, реконструкция, коммерческий подкуп, уголовное дело,



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