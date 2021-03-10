Глава Екатеринбурга назначил нового личного пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем мэра Екатеринбурга Алексея Орлова стал бывший пресс-секретарь администрации Орджоникидзевского района Вадим Чернопенев. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. К своим обязанностям Чернопенев приступил сегодня.

Напомним, что после освобождения кресла мэра уральской столицы Александром Высокинским, с поста секретаря градоначальника ушел и Анатолий Карманов. Место пресс-секретаря пустовало с февраля.

В январе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. А в начале следующего месяца в администрации Екатеринбурга произошли очередные кадровые перестановки. Свои должности покинули советники прежнего главы города Александра Высокинского - Павел Кожевников и Александр Григорьев. Информация о чиновниках уже удалена с официального сайта мэрии