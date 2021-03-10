10 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга назначил нового личного пресс-секретаря

Новым пресс-секретарем мэра Екатеринбурга Алексея Орлова стал бывший пресс-секретарь администрации Орджоникидзевского района Вадим Чернопенев. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. К своим обязанностям Чернопенев приступил сегодня.

Напомним, что после освобождения кресла мэра уральской столицы Александром Высокинским, с поста секретаря градоначальника ушел и Анатолий Карманов. Место пресс-секретаря пустовало с февраля.

В январе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. А в начале следующего месяца в администрации Екатеринбурга произошли очередные кадровые перестановки. Свои должности покинули советники прежнего главы города Александра Высокинского - Павел Кожевников и Александр Григорьев. Информация о чиновниках уже удалена с официального сайта мэрии

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Глава Екатеринбурга назначил нового личного пресс-секретаря

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Теги: Екатеринбург, пресс-секретарь,



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