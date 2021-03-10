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Общество Тюменская область
Тюменьстальмост рабочий (2009) | Фото:накануне.ру

"Тюменьстальмост", ранее признанный банкротом, наращивает производство

"Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола", преобразованный в АО "Стальмост", наращивает производственные мощности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Посетил одно из ключевых предприятий Тюменской области – АО "Стальмост". Мощности завода позволяют выпускать до 45 тысяч тонн металлоконструкций в год", - написал в Instagram директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

История предприятия непростая.

"Несколько лет назад оно находилось в тяжёлом состоянии, тогда назрели серьёзные финансовые проблемы. После сменился собственник и ситуация стабилизировалась. Сейчас на производстве трудится более 1 тыс. человек. Средняя заработная плата – 50-55 тыс. руб. Из-за роста объёма производства открыто 150 вакансий. В производственных цехах также кипит работа, и в этом я убедился лично", - уточнил Машуков.

Глава департамента и директор завода Илья Радченко обсудили ближайшие перспективы роста – новый инвестиционный проект завода.

"Планы у предприятия впечатляющие. Со своей стороны окажем поддержку для их воплощения в жизнь", - уточнил Машуков.

АО "Стальмост" как юридическое лицо образовано недавно. Фактически организация на рынке металлоконструкций присутствует уже более 10 лет, так как образована в результате замещения активов ООО "Тюменьстальмост имени Тюменского Комсомола".

Предприятие имело многомиллионные долги по зарплате. Добавим, впервые банкротом ТСМ был признан в 2017 г., с иском в суд обратился "Сбербанк". Однако в январе 2018 г. арбитраж Западно-Сибирского округа отменил решение, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции вынес решение о введении наблюдения сроком на три месяца. К тому времени основной кредитор предприятия сменился – долг у банка выкупил "Экспател". Компания в 2017 г. учредила новое ООО с таким же названием, сотрудники обанкротившегося "Тюменьстальмоста" трудоустроены на новом предприятии.

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"Тюменьстальмост", ранее признанный банкротом, наращивает производство

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Теги: Тюменьстальмост, Антон Машуков, Илья Радченко



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