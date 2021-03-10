Росгвардия проведет для студентов журфака МГУ "мастер-классы" по работе на митингах

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова сегодня на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике попросила Росгвардию провести для студентов не только теоретические лекции, но и мастер-классы по работе на массовых акциях.

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой выразил готовность сотрудничать, а опыт работы с московским журфаком в дальнейшем предложили распространить на другие вузы страны, которые занимаются подготовкой журналистов.

"Смысл таких тренингов — определённое общение со студентами с точки зрения понимания вопросов обеспечения безопасности, принципов работы журналистов на митингах для защиты своей безопасности, принципов работы силовых ведомств. Для молодых журналистов, для студентов журфака, считаем, этот опыт будет полезным, правильным и интересным", - заявил председатель комитета Александр Хинштейн.