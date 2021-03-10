10 Марта 2021
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Общество Москва
коллаж, Анатолий Сердюков, Евгения Васильева, свадьба, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-министр обороны Сердюков выиграл суд с соседом по элитному жилью в центре Москвы

Продолжается судебная тяжба экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова с соседями по элитному жилью в Молочном переулке. По данным telegram-канала Mash, очередной иск выиграл глава авиационного кластера Ростеха.

Издание напоминает предысторию конфликта: в Молочном переулке, 6 в Москве располагаются роскошные квадратные метры, где коротала время под домашним арестом возлюбленная Сердюкова и фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева. Позже пара стала жить там вместе, скупив вместе с родственниками квартиры в подъезде. Сердюков возглавил и местное ТСЖ, которое подняло коммуналку. Единственного соседа экс-министра – пластического хирурга Александра Тепляшина и его семью такая ситуация не устроила, они сменили обслуживающую компанию.

После этого между двумя семьями начались коммунальные войны. Один из исков, например, в прошлом году рассматривал Дорогомиловский суд столицы: тогда сестра Сердюкова Галина Пузикова пыталась через эту инстанцию добиться доступа к террасе квартиры хирурга для проведения экспертизы после протечки, но иск не был удовлетворен.

А сейчас Фемида оказалась на стороне Сердюковых: счета Тепляшину после ухода от ТСЖ Сердюкова все равно приходили, размер долга достиг полутора миллионов, товарищество обратилось в суд, иск частично удовлетворен – с соседа взыскали 800 тыс. руб. Вероятно, судебные разбирательства продолжатся.

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Экс-министр обороны Сердюков выиграл суд с соседом по элитному жилью в центре Москвы

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Теги: анатолий сердюков, конфликт, тсж, соседи



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