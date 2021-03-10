В Перми устанавливаются причины прорыва трубопровода и отключения электричества, передает корреспондент Накануне.RU .

По информации "Пермэнерго", после прорыва тепломагистрали из-за воздействия воды и пара в 13.13 произошло автоматическое отключение ЛЭП мощностью 110 кВ. В результате без электричества остались 19,8 тыс. человек. Спустя 28 минут электроснабжение было восстановлено.

В "Пермской сетевой компании" сообщили, что в результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях - это привело к порыву на участках сетей на улице Шахтерская и проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми.

"Причина происшедшего устанавливается. В настоящее время на месте работает необходимое количество ремонтных бригад и спецтехники Пермской сетевой компании, идут восстановительные работы", - говорят в ПСК.

Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения безопасного расстояния вблизи тепловых сетей. Запрещено приближаться к местам парения и парковать в таких местах машины.

"Ъ-Прикамье" сообщает, что для установления причин аварий будет создана специальная комиссия.