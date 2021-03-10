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суд, молоток (2015) | Фото:

Соучастник убийства следователя Шишкиной в Подмосковье получил 9,5 лет в колонии

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, он признан виновным в совершении убийства по найму в составе организованной группы и в незаконном хранении оружия и боеприпасов организованной группой.

Суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Напомним, рано утром 10 октября 2018 года неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района. От полученного огнестрельного ранения в шею она скончалась. Потерпевшая работала старшим следователем по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Следователи пришли к выводу, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. В СМИ появилась информация, что она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством, и ранее ее уже пытались убить.

В январе 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что заказчиком громкого убийства является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием следователем уголовного дела, по которому Сумбаев проходил в качестве обвиняемого. Дело касается организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий.

Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова.

Абдулазизов и его 17-летний соучастник были задержаны. Они полностью признали вину. В Москва-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На оружии обнаружены следы исполнителя убийства.

Сумбаев был задержан на территории Грузии и передан России. В РФ хакер обвиняется в организации интернет-мошенничества с железнодорожными билетами. Кочетков объявлен в розыск.

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Соучастник убийства следователя Шишкиной в Подмосковье получил 9,5 лет в колонии

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Теги: евгения шишкина, убийство следователя



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