"В близком окружении Навального кто-то является агентом охранки" - Венедиктов

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сравнил ситуацию с Алексеем Навальным с деятельностью Охранного отделения в начале XX века.

"Алексей Навальный пал жертвой спецоперации. Окружение Навального безусловно инфильтровано спецслужбами. Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки. История революционного движения в России начала 20 века показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было на высоких постах агента охранки", - выдвинул свою версию Венедиктов в эфире радиостанции.

Он видит работу неких агентов в том, что Навальный все-таки решил вернуться в Россию, хотя получал довольно явный и официальный сигнал (в данном случае – от ФСИН), что в случае возвращения попадет в заключение: "Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что ФСИН затеет дело, ФСИН говорил: "Мы тебя посадим, у нас есть дело, вы нарушили то", мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов или манипулируемых людей говорили: "Да нет, все отделается домашним арестом, мы людей выведем на улицы, они испугаются". Спецоперация была в этом".