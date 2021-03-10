"Весна пришла": в Екатеринбурге похолодает до минус 24 градусов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие мартовские дни в Екатеринбург вернется настоящая зимняя погода. Но уже скоро вновь будет тепло.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, предстоящей ночью будет минус 18-20 градусов, а днем 11 марта ожидается минус 12-14 градусов. Пройдет небольшой снег, а порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

В ночь с четверга на пятницу температура в уральской столице составит минус 22-24 градуса. Днем 12 марта "потеплеет" до минус 10-12 градусов. Осадков в пятницу не ожидается.

Наконец, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит минус 15-17 градусов. Днем 13 марта ожидается минус 5-7 градусов и без осадков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские синоптики объяснили нынешнюю холодную зиму "суперарктическим вторжением", которое пришло в регион.