Замглавы Каменска-Уральского стал новым мэром города

Депутаты городской думы Каменска-Уральского единогласно проголосовали за кандидатуру Алексея Герасимова в качестве нового градоначальника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. До этого Герасимов занимал пост первого заместителя предыдущего главы Алексея Шмыкова.

В свою очередь, предыдущий глава Каменска-Уральского перешел на должность заместителя главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Напомним, губернатор лично предложил Шмыкову стать его заместителем в ходе рабочего визита в муниципалитет 26 января.