10 Марта 2021
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Общество В России
(2011) | Фото: canoe.ca

В работе YouTube, Google, "Яндекса" и МТС тоже произошли сбои

Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Google, "Яндекса" и МТС, следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом сбой затронул пользователей не только из России, но и других стран, в том числе в Европе.

Самые частные проблемы — неполадки с сайтом, со входом и с различными сервисами.

Ранее, после объявления Роскомназора о замедлении Twitter, пользователи столкнулись со сбоем в работе оператора "Ростелеком".

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

В РКН заявили, что между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и замедлением Twitter связи нет.

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В работе YouTube, Google, "Яндекса" и МТС тоже произошли сбои

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Теги: сбои, YouTube, Google, Яндекса, МТС



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