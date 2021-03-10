На трассе М-5 в Челябинской области введено ограничение движения для большегрузов из-за снегопада

На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада ввели ограничение движения для большегрузов, передает корреспондент Накануне.RU.

Временное ограничение введено на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1871+058 (Челябинск) трассы М-5 с 16 часов 10 марта до 12 часов 11 марта.

"Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 и 24 февраля в регионе из-за метели и шквалистого ветра на дорогах образовались заторы. На дорогах было введено ограничение движения. Режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. Из снежных заносов было эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек доставили в пункты временного размещения.