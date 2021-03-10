10 Марта 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении приняла закон о "вынужденной коррупции"

Госдума в первом чтении приняла так называемую "амнистию" для чиновников, совершивших "коррупционные нарушения" по независящим от них обстоятельствам. Оппозиционные депутаты возмущались, что списка таких обстоятельств не существует: ЧС может быть признано что угодно субъективной комиссией. Они полагают, что новый законопроект только усилит возможности для коррупции.

"От ответственности освобождаются должностные лица, если от них не зависят обстоятельства, по которым они не выполнили антикоррупционные запреты и требования. Чрезвычайные обстоятельства - это эпидемии, ограничительные меры и т.д. Признавать обстоятельства независимыми от чиновника будут специальные комиссии", - заявил замминистра юстиции Андрей Логинов, представляя законопроект.

Он заявил, что "классическим примером" такой ситуации является следующая: "Работник посольства в стране, где ввели санкции против России, счета арестованы, банк не дает информации и справки. В таком положении оказались тысячи сотрудников, работающих в Крыму и Севастополе".

Он отметил, что нарушения, которые будут прощать, "не должны носить повторяющегося, регулярного характера".

"Комиссии такие работают уже 80 лет, работают эффективно. Открытость их работы предусмотрена регламентом. Результаты своей работы они делают открытыми", - добавил замминистра.

"Списка ситуаций в законопроекте не присутствует. В каждом конкретном случае они могут быть разные. Установить открытый перечень непредвиденных обстоятельств не представляется возможным. Решать будут комиссии", - заключил Логинов.

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев полагает, что законопроект был политизирован: "Его в чем только не обвиняли. Якобы, все чиновники будут освобождены от ответственны и т.д. Даже если не принять этот законопроект, то ответственность за коррупционное нарушение была бы все равно не возможна, если человек зависел от обстоятельств. В жизни могут случиться такие обстоятельства, которые исключают соблюдение ограничений. А раз они не зависят от воли физического лица, то и ответственность наступать не может. Так что законопроект просто регламентирует порядок действий в таких обстоятельствах".

Николай Коломейцев отметил, что отсутствие закрытого перечня ЧС создает условия для коррупционных нарушений.

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Госдума в первом чтении приняла закон о "вынужденной коррупции"

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Теги: коррупция, амнистия, законопроект, госдума



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