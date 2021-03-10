В борьбу за кресло главы Шурышкарского района вступил первый кандидат

Заместитель главы администрации муниципального образования Мужевское Сергей Петров заявился на конкурс по выборам главы Шурышкарского района ЯНАО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

Кандидаты могу подать заявку до 18 марта включительно. Подведением итогов займется конкурсная комиссия 22 марта.

Напомним, Андрей Головин, возглавлявший Шурышкарский район с 2012 года, досрочно сложил полномочия в феврале 2021 года. Подача документов на вакантное место стартовала 27 февраля.