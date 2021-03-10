ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Пензы.

Задержан 16-летний подросток. Как сообщает пресс-служба ведомства, он планировал в апреле совершить атаку с охотничьим ружьем на свою школу из-за "чувства неприязни к одноклассникам и педагогам".

У задержанного изъяты ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Накануне о задержании в Пензе 16-летнего подростка, который собирался расстрелять одноклассников из ружья своего деда, сообщила Baza. По данным телеграм-канала, "колумбайнер" из села Верхний Ломов рассказывал в социальной сети, что одноклассники относятся к нему "без должного уважения" и он собирается их "наказать".