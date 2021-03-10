Вступил в силу приговор в отношении бывшего управляющего мини-отеля "Карамель"

Бывший управляющий мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков не стал обжаловать приговор суда. Как сообщили Накануне.RU в Индустриальном районном суде, сегодня приговор вступил в законную силу.

В ближайшее время осужденного этапируют из СИЗО №1 в одну из колоний краевого ГУФСИН. Напомним, Щербакова приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили два года заниматься гостиничной деятельностью.

Суд счел доказанным, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала одного из домов и разместил там мини-гостиницу.

В хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.