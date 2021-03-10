На Южном Урале бывших военнослужащих осудили за кражу сухпайков на 5 млн рублей

Четверо бывших военнослужащих службы тыла танковой дивизии Минобороны России, расположенной в Чебаркуле, осуждены за растрату войскового имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В 2017-2019 гг. военнослужащие фиктивно списали сухие пайки с их последующим сбытом на сумму 5 млн рублей.

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроком от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и колонии-поселении, а также к судебным штрафам. Кроме того, они лишены всех воинских званий.