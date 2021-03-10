В пансионате для пожилых в Екатеринбурге нашли массу нарушений по СОVID-19

Роспотребнадзор проверил частный пансионат для пожилых людей "Гармония" в Екатеринбурге. В результате обнаружилось множество нарушений, в том числе и по профилактике СОVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в пансионате нарушаются требования по своевременной изоляции и госпитализации людей с признаками инфекционных заболеваний и отсутствует приемно-карантинное отделение с изолятором. Также расследование показало, что начинающие смену в "Гармонии" сотрудники организации не обследуются на коронавирус перед работой.

В надзорном ведомстве выяснили, что в жилых комнатах пансионата отсутствуют бактерицидные облучатели-рециркуляторы, не соблюдаются требования к вместимости жилых комнат и нарушаются правила приготовления растворов дезинфицирующих средств, что было подтверждено результатами лабораторных исследований. Кроме этого, по данным Роспотребнадзора, в учреждении нарушены требования к своевременной госпитализации больных COVID-19 в медицинские организации.

По итогам расследования в отношении предпринимателя, который отвечает за пансионат "Гармония", был составлен протокол об административном нарушении. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил коммерсанту штраф в размере 100 тысяч рублей.