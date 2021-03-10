"Норильский никель" выплатил рекордную компенсацию ущерба в 146 млрд рублей

"Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля") "произвела все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд руб. в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 (ТЭЦ-3) в районе Кайеркан города Норильска".

На официальном сайте "Норникеля" говорится, что 145,4 млрд руб. направлены в федеральный бюджет, это возмещение за вред водным объектам. Еще свыше 684 млн руб. направлены в бюджет Норильска – это компенсация за вред почвам.

Напомним, изначально "Норникель" не согласился с начисленным штрафом (расчетом его занимался Росприроднадзор). Тогда ведомство подало в суд, который и решил в середине февраля, что правда на стороне Росприроднадзора.