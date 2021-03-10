10 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Жилой комплекс ``Макаровский`` (2021) | Фото: управление общественных связей УГМК

Сразу два объекта "УГМК-Застройщик" стали победителями престижного градостроительного конкурса России

Знаковые для Екатеринбурга объекты девелопера "УГМК-Застройщик" – ЖК бизнес- и элит-класса "Макаровский" и ЖК бизнес-класса "Нагорный" – стали победителями федерального градостроительного конкурса – премии "ТОП ЖК – 2021". Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Участниками конкурса стали 1022 ЖК от 675 застройщиков. В финал по 6 федеральным и 155 региональным номинациям прошли 546 новостроек от 675 строительных компаний. Экспертное жюри присудило ЖК "Макаровский" первое место в самой престижной номинации - "Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации". А ЖК "Нагорный" был признан лидером этой же номинации по Свердловской области.

Жилой комплекс ``Макаровский``(2021)|Фото: управление общественных связей УГМК

"Я хочу поблагодарить уважаемых экспертов за столь высокую оценку нашей работы, а организаторов конкурса – за возможность для сотен профессиональных застройщиков со всей России презентовать свои объекты, проанализировать их достоинства, наметить зоны роста и получить стимул продолжать повышать качество строительства. Премия "ТОП-ЖК" и ее результаты работают лучше любой рекламы и дают реальную возможность для покупателя сделать выбор в пользу лучшего предложения нового жилья на рынке. Для нас результаты конкурса – нынешнего и прошлогоднего – показатель эффективности разработанных нами стандартов девелопмента, где мы уделяем огромное внимание каждой детали: локации, архитектуре, материалам, благоустройству внешней и внутренней территории и многим другим, чтобы подарить будущим резидентам наших ЖК абсолютно новое качество городской жизни. Покупатели это чувствуют – уже при старте продаж квартир в наших объектах бронируется от 50 до 100% квартир", – отметил руководитель девелоперских проектов "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Жилой комплекс ``Нагорный``(2021)|Фото: управление общественных связей УГМК

Также впервые в рамках премии специальная награда была присуждена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за большой вклад Среднего Урала и лично его главы в развитие регионального жилищного строительства.

"На конкурс было представлено очень большое количество ЖК со Среднего Урала. Это свидетельствует о том, что в регионе созданы все условия для развития жилищного строительства. Именно поэтому принято впервые решение о награждении главы региона — впервые в рамках конкурса", — отмечают организаторы.

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Сразу два объекта "УГМК-Застройщик" стали победителями престижного градостроительного конкурса России

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Теги: УГМК-Застройщик, конкурс



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