Многодетная и многонациональная семья свердловчан обрела новую квартиру благодаря Фонду святой Екатерины

Многодетная семья свердловчан Абдуллаевых, потерявшая дом и машину в результате пожара, сегодня обрела новую комфортную квартиру, передает корреспондент Накануне.RU. Это радостное событие стало результатом поддержки, которую они в конце прошлого года получили от председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.





Восемь детей и их родители обрели надежную крышу над головой. Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских вручили Абдуллаевым ключи от четырехкомнатной квартиры в Арамиле.

«Многодетная семья, семья многонациональная попала в такую жуткую ситуацию, когда одномоментно сгорел дом, сгорела машина, сгорели документы и все вещи. В Фонд святой Екатерины обратился министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, обратился глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских с просьбой помочь этой семье. Игорь Алексеевич Алтушкин принял решение об оказании помощи, — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. — Вместе с Самижоном мы посмотрели несколько вариантов квартир в этом районе. Выбрали. Дом современный, с собственной котельной, с невысокими платежами за ЖКХ. Квартира идеально подходит для семьи, и мы надеемся, здесь семья будет по-настоящему счастлива».

Экскурсию по квартире проводили дети. Они показали новые комнаты и рассказывали, что уже знают - где и какая мебель будет стоять. В следующем году надеются перейти в школу и детский сад поближе к новому дому.

«Квартира произвела замечательное впечатление. Но еще более замечательное впечатление произвела семья. Мы видим, что дети счастливы, дети развиваются, у детей горят глаза. Дети любят родителей и свою Родину. Дай Бог, чтобы в жизни этой семьи все было замечательно и дальше», — отметила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.

Семья Абдуллаевых — яркий пример того, как несколько народов живут в мире и согласии под одной крышей. Все восемь детей приемные и разных национальностей — так решил глава семьи, который сам вырос в приюте. Благодаря ему же все ребята увлечены историей России, родных стран и дружбой народов, поэтому специально для первых гостей они устроили чтение стихов.

«Я благодарен Фонду святой Екатерины, Игорю Алексеевичу, Евгению Владимировичу за то, что не остались равнодушны к такой проблеме и что сегодня мы видим счастливые лица замечательных детей, которые улыбаются, читают стихи и знают, что у них есть такая поддержка, вненародная поддержка. Это очень важно», — сказал Дмитрий Нисковских.

Отметим, что изначально семья планировала использовать материнский капитал в качестве оплаты за квартиру, но Фонд святой Екатерины полностью оплатил стоимость жилья. Теперь Абдуллаевы смогут потратить деньги на реабилитацию одного из детей, который страдает врожденным заболеванием.