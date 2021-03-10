Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома" и Qiwi

После объявления Роскомназора о замедлении Twitter пользователи столкнулись со сбоем в работе оператора "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

91% пользователей, сообщивших о сбое в работе провайдера, жалуются на проблемы с доступом к интернету.

В пресс-службе "Ростелекома" "Интерфаксу" сообщили, что в работе оборудования компании произошел сбой, из-за чего ряд пользователей столкнулся с проблемами при попытке зайти на сайты российских госорганов.

Кроме того, Downdetector сообщил о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi.

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

Некоторые предполагают, что всему виной попытка РКН "замедлить" Twitter. Однако ведомство заявило, что между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и замедлением Twitter связи нет.

ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" предполагает, что сейчас может происходить "обещанная атака" американских хакеров на Россию. Позднее источник канала рассказал, что у ряда российских сайтов возникли проблемы из-за того, что ночью дотла сгорел дата-центр OVH SBG2 в Страсбурге.

Пользователи Twitter, тем временем, вспоминают Роскомнадзору неудачную блокировку Telegram и предполагают, что ведомство недостаточно технически оснащено, чтобы реально "замедлить" соцсеть.

"Есть сомнение, что РКН вообще имеет техническую возможность такого замедления", "Если они будут так же замедлять, как "блокировали" Telegram, скоро будет тормозить весь рунет", - пишут некоторые пользователи.

Другие отмечают, что не встречали запрещенный контент на этой интернет-площадке: "Я вот уже сколько лет в Твиттере, но ничего из перечисленного не встречал", "Я здесь много лет и никогда не видела ничего подобного. Где они это находят?!".