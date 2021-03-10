Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома" и Qiwi

10 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома" и Qiwi

После объявления Роскомназора о замедлении Twitter пользователи столкнулись со сбоем в работе оператора "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

91% пользователей, сообщивших о сбое в работе провайдера, жалуются на проблемы с доступом к интернету.

В пресс-службе "Ростелекома" "Интерфаксу" сообщили, что в работе оборудования компании произошел сбой, из-за чего ряд пользователей столкнулся с проблемами при попытке зайти на сайты российских госорганов.

Кроме того, Downdetector сообщил о неполадках в работе сайта и мобильного приложения одного из крупнейших российских провайдеров платежных сервисов Qiwi.

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

После этого сайты ряда государственных порталов работали с перебоями. Пользователи отмечали проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и Роскомнадзора.

Некоторые предполагают, что всему виной попытка РКН "замедлить" Twitter. Однако ведомство заявило, что между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и замедлением Twitter связи нет.

ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" предполагает, что сейчас может происходить "обещанная атака" американских хакеров на Россию. Позднее источник канала рассказал, что у ряда российских сайтов возникли проблемы из-за того, что ночью дотла сгорел дата-центр OVH SBG2 в Страсбурге.

Пользователи Twitter, тем временем, вспоминают Роскомнадзору неудачную блокировку Telegram и предполагают, что ведомство недостаточно технически оснащено, чтобы реально "замедлить" соцсеть.

"Есть сомнение, что РКН вообще имеет техническую возможность такого замедления", "Если они будут так же замедлять, как "блокировали" Telegram, скоро будет тормозить весь рунет", - пишут некоторые пользователи.

Другие отмечают, что не встречали запрещенный контент на этой интернет-площадке: "Я вот уже сколько лет в Твиттере, но ничего из перечисленного не встречал", "Я здесь много лет и никогда не видела ничего подобного. Где они это находят?!".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома" и Qiwi

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Qiwi, ростелеком, роскомнадзор, твиттер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2021 12:02 Мск Атака хакеров США? В России начались перебои с работой сайтов госорганов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети