Яровая потребовала включить в программы вузов по истории изучение Нюрнбергского процесса

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") сообщила, что она направила письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в котором требует разъяснений по поводу вузовских программ.

Депутат интересуется, почему министерство отдало на откуп вузам решение о включении в учебные программы юридических вузов изучение таких дисциплин как семейное право и криминалистика. "Как вообще можно представить юридическое образование без изучения этих дисциплин?" – спросила Яровая на заседании Госдумы. Она добавила, что попросила включить изучение Нюрнбергского процесса в общие курсы истории в вузах.

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко, присутствовавший на пленарном заседании Госдумы, согласился, что "качество юридического образования вызывает много вопросов".