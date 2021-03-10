10 Марта 2021
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Общество В России Москва
Ирина Яровая (2019) | Фото: duma.gov.ru

Яровая потребовала включить в программы вузов по истории изучение Нюрнбергского процесса

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") сообщила, что она направила письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в котором требует разъяснений по поводу вузовских программ.

Депутат интересуется, почему министерство отдало на откуп вузам решение о включении в учебные программы юридических вузов изучение таких дисциплин как семейное право и криминалистика. "Как вообще можно представить юридическое образование без изучения этих дисциплин?" – спросила Яровая на заседании Госдумы. Она добавила, что попросила включить изучение Нюрнбергского процесса в общие курсы истории в вузах.

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко, присутствовавший на пленарном заседании Госдумы, согласился, что "качество юридического образования вызывает много вопросов".

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Яровая потребовала включить в программы вузов по истории изучение Нюрнбергского процесса

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Теги: ирина яровая, вузы, юридическое образование, учебные программы, нюрнбергский процесс, семейное право



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