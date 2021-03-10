10 Марта 2021
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Узбекистан готов к проведению "Иннопрома". Делегация приедет и на выставку в Екатеринбург

В апреле Узбекистан примет международную промышленную выставку "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, почти три года назад президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев поставили задачу нарастить взаимный товарооборот между нашими странами до 10 миллиардов долларов. По мнению эксперта, достижение желаемых результатов может быть во многом обеспечено за счет межрегионального сотрудничества, одним из примеров которого является взаимодействие Свердловской и Наманганской областей.

"Сегодня десятки предприятий Среднего Урала отправляют в Узбекистан свою продукцию и рассматривают для себя перспективы дальнейшего увеличения поставок вплоть до открытия там представительств и создания совместных предприятий. Более того, Уральский государственный медицинский университет открыл на базе Наманганского государственного университета совместный факультет, осуществляющий подготовку по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Фармация". Это стало признанием качества уральского образования и его востребованности в самой большой стране Центральной Азии", - отмечает Андрей Русаков.

(2006)|Фото: www.photo.uz

В итоге побратимские связи Свердловской и Наманганской областей привели к появлению уникальной инициативы о проведении "Иннопрома" в Ташкенте в апреле этого года. Планируется, что это позволит еще активнее включить российские и узбекские предприятия в общие производственные и сервисные цепочки создания добавленной стоимости.

В свою очередь, традиционный летний "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге в июле этого года. Страной-партнером будет Италия, также на выставку ждут делегацию из Узбекистана.

Напомним, ранее стало известно, что "Иннопром-2021" пройдет в своем традиционном формате. В прошлом году выставка проводилась в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

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Узбекистан готов к проведению "Иннопрома". Делегация приедет и на выставку в Екатеринбург

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Теги: Узбекистан, Иннопром, выставка



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