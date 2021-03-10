"Это требование законодательства". В УрГУПС объяснили, для чего вокруг вузовского парка должен появиться забор

В УрГУПС раскрыли тайну забора, который должен появиться вокруг прилегающего к вузу парка. По словам представителей университета, таким образом выполняется требование федерального законодательства по обеспечению безопасности учебных корпусов, спортивных объектов, иных зданий и сооружений, в том числе и рекреационной зоны.



"Ограда у кампуса, пусть и частично, существовала давно, и сегодня речь главным образом идет о ее реконструкции. При этом действующая нормативная база, в том числе в области антитеррористической защищенности, требует, чтобы огорожена была вся территория, которая находится на балансе вуза", - сказано в группе "Студенческий городок УрГУПС" во "ВКонтакте".

В УрГУПС также сообщили, что вход на территорию парка жителей и гостей города не будет ограничен: войти можно через калитки, предусмотренные проектом. Более того, ограда будет находиться в 20 м от береговой линии, что позволит обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ людей к водоему.

Напомним, что территорию парка вуза в Екатеринбурге собираются оградить забором стоимостью более 3 млн руб. Соответствующий контракт был опубликован на сайте Госзакупок еще в ноябре 2020 г. Срок выполнения работ – 10 апреля 2021 г. Ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.