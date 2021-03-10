Руководителем челябинского отдела Росрыболовства назначен полковник ФСБ

До 2018 года Владимир Борисов руководил отделом по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Челябинской области. Имеет государственные и ведомственные награды.

Как сообщает пресс-служба Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, Владимир Борисов был представлен личному составу отдела 3 марта.

Начальником отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства назначен полковник запаса Владимир Борисов.





