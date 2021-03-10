Госдума снизила ставку по кредиту для Белоруссии на достройку АЭС

Госдума ратифицировала изменение условий экспортного кредита, предоставленного Белоруссии на постройку АЭС.

Кредит был предоставлен на $10 млрд, на 1 сентября было освоено $4,5 млрд из этой суммы. Просрочки по платежам нет.

Новые условия предусматривают пролонгирование кредита на два года, а также меняется ставка: плавающая средняя ставка в 4,11% заменяется на ставку в 3,3% годовых.

"Кредит предоставлен на $10 млрд, но никто не говорил, что вся эта сумма будет выбрана. Пока прогнозируется, что проект обойдется в $6 млрд руб., - сказал замминистра финансов России Тимур Максимов. – Да, по ставке мы немного ухудшаем свои условия. Но потеря будет всего около $2 млн. Это тоже большие деньги, но, учитывая все текущие условия, было принято политическое решение пойти навстречу белорусской стороне".