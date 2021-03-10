Министр образования Свердловской области сдаст ЕГЭ вмести с родителями школьников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов решил сдавать единый государственный экзамен вместе с родителями школьников. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ с родителями" стартовала в 2017 г., а в 2021 г. к ней решил присоединиться и Средний Урал. Опробовать на себе процедуру единого госэкзамена можно будет уже в этом месяце, а 24 марта в Екатеринбурге экзамен сдаст Юрий Биктуганов.

"Родители одиннадцатиклассников пройдут регистрацию, предэкзаменационный контроль, сдадут телефон и личные вещи, после чего смогут проверить свои знания по русскому языку – единственному обязательному предмету для участников ЕГЭ в этом учебном году. Для них был разработан сокращенный вариант экзаменационной работы из аналогичных заданий, которые будут предложены выпускникам", - сообщили в департаменте.

Несмотря на то, что экзамен не будет длиться стандартные 3-4 часа, он должен дать родителям представление об уровне сложности, с которым приходится сталкиваться их детям. Для сдачи ЕГЭ будет организовано более 50 площадок, семь из которых расположится в Екатеринбурге. Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в управление образования своего муниципалитета или на официальный сайт. По предварительной информации, прийти на сдачу единого государственного экзамена в 2021 г. должно более 20 тыс. выпускников.