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Общество В России
феминизм, феминистка (2013) | Фото:

Женщин пора защищать от феминисток - Пушков

Женщин пора защищать от радикал-феминисток. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, феминисткам на самом деле плевать на женщин и их положение.

"Они лишь выражают ненависть к обществу и самой жизни, не будучи способными встроиться в нее и найти свое место. Отсюда - ярость и агрессия", - полагает сенатор.

Ранее он написал, что изначально 8 марта было символом ранних феминисток и их борьбы за права женщин. Теперь же 8 марта "стало праздником всех женщин и одним из символов их защиты от радикал-феминисток, стремящихся похоронить Подлинную Женщину, а вместо нее предложить нам некий злобный суррогат".

"Мужчины всего мира, объединяйтесь!!!" - призвал Пушков.

Он опубликовал видео, как в Цюрихе полиция применила слезоточивый газ против участников незаконной акции феминисток. И одна из них укусила полицейского. "Теперь мы узнали, что кусаются еще и феминистки", - подписал он.

Пушков также разместил пост журналистки Юлии Витязевой о том, что все права у женщин уже давно есть, просто их нужно реализовывать, "а не тратить время на бессмысленное стояние с плакатиками и слушать всяких идиоток". Соревнование же с мужчинами - это женские комплексы, характерные для несчастных в личной жизни, полагает Витязева.

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Женщин пора защищать от феминисток - Пушков

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Теги: Алексей Пушков, феминистки, феминизм



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