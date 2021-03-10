10 Марта 2021
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Общество В России
Владимир Путин, послание Федеральному собранию РФ (2016) | Фото: RT

Песков: Дата послания президента Федеральному Собранию "сдвигается вправо"

В Кремле заявили, что дата оглашения президентом послания Федеральному Собранию не определена даже ориентировочно.

"Сдвигается, как вы видите, дата вправо", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что точных сроков пока нет, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, когда затихнет эпидемия коронавируса.

Напомним, в прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. В нем он объявил о начале процесса по изменению Конституции, который, в итоге, обернулся "обнулением" президентских сроков" текущего главы государства. В тот же день, 15 января, в отставку подал Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя кабинета министров.

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Песков: Дата послания президента Федеральному Собранию "сдвигается вправо"

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Теги: послание президента федеральному собранию, дмитрий песков



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