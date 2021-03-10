Очередной прорыв: в Индустриальном районе Перми забил гейзер

В Индустриальном районе Перми, недалеко от ТРК Столица прорвало трубу. Огромный столб пара виден из разных точек Индустриального района, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видеозаписи "гейзера" местные жители публикуют в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи сперва решили, что пар - дым от пожара. Также люди сообщают о кратковременных отключениях электричества.

Это связано с тем, что на линиях электропередач сработала автоматика, когда столб горячей воды и пара попал на провода. Отключение электроснабжения произошло в 13.13. Уже в 13.41 подача электричества была восстановлена.

Помимо столба пара на фотографиях видно затопленные улицы.

Информации о пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

Прорыв случился на тепловой магистрали М2-02 от ТЭЦ-9 до ТК-579, улица Леонова, Шахтерская, Советской Армии, Малкова, Плеханова, Голева, Решетникова, Кирова до ул.Крисанова.