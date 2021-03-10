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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

В МИДе не слышали про план урегулирования в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином

В МИД РФ сообщили, что ничего не знают о плане мирного урегулирования в Донбассе, который якобы был предложен Берлином и Парижем.

"Первый раз слышу", - сказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином, ждет одобрения Россией.

План, по словам Ермака, был доработан Украиной.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Глава российской делегации Дмитрий Козак сообщил, что советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.

В конце прошлого года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук озвучил план Киева в ответ на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.

"План совместных шагов" предусматривает ряд мер. Первая - полная демилитаризация ДНР и ЛНР.

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В МИДе не слышали про план урегулирования в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином

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Теги: мид рф, донбасс, украина, план урегулирования



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