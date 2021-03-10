Семилетний мальчик в Березовском вернулся из детского сада с синяками

Родители семилетнего мальчика в Березовском обнаружили на руках сына синяки, после того, как тот вернулся домой из детского сада. По словам ребенка, за руки его схватила воспитательница, которая пригрозила отправить его в "холодную дверь" (запасной выход), если тот не ляжет спать.

Свою причастность сотрудница детского сада поначалу отрицала, убеждая мать мальчика, что ребенок просто подрался с одногруппником, передает "Life.ru". Однако позже признала, что трогала воспитанника, но "тихонько", от чего не могли образоваться синяки.

"Я в шоке был. Нельзя такое в садике производить. Даже если ребенок не слушается, нельзя его трогать. По крайней мере, до синяков точно. Можно как-то с ним погрубее поговорить, чтобы он как-то понял, но трогать точно нельзя", - заявил отец мальчика, отметив, что отпечатки от рук точно не принадлежали ребенку – слишком большое расстояние между пальцами.

Начальник управления образования Березовского округа Наталья Иванова заверила, что ранее воспитатель ни в каких инцидентах замешена не была. Сейчас ребенок не посещает детский сад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области по данной информации организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.