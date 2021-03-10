Володин призвал ускорить рассмотрение законопроекта о федеральных партийных списках

Володин предложил ускорить рассмотрение законопроекта авторства ЛДПР – по расширению федеральной части партийных списков.

Ускорить рассмотрение законопроекта потребовал Владимир Жириновский. В комитета ГД по регламенту сообщили, что документ спорный, и его надо тщательно обсудить. Тем не менее, там пообещали, что постараются ускорить процесс и вынести проект на первое чтение в весеннюю сессию (но не факт, что в марте).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект важный, поскольку касается предстоящих выборов, а значит надо успеть его рассмотреть до голосования.