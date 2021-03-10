10 Марта 2021
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торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

В "Перекрестках" подключили оплату покупок "взглядом"

X5 Retail Group, Сбербанк и Visa запускают сервис оплаты с помощью биометрии на кассах самообслуживания в магазинах сети Х5.

К сервису на сегодняшний день подключили 52 супермаркета "Перекресток", к концу марта их количество увеличится до 150.

Как говорится в пресс-релизе, в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" покупателю нужно будет выбрать пункт "Оплата одним взглядом" и указать карту, с которой будут списываться средства. На кассах самообслуживания он сначала отсканирует выбранные товары, затем выберет режим "Оплата одним взглядом" и на несколько секунд снимет маску. Отмечается, что ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.

Напомним, технологию оплаты лицом тестируют многие банки в сотрудничестве с сетями гипермаркетов, общепитом и т.д.

В сентябре прошлого года Сбербанк на презентации нового бренда сообщил, что скоро в офисах банка не нужно будет предъявлять паспорт – оператор просто отсканирует лицо клиента.

Ранее сообщалось, что система FacePay тестируется департаментом транспорта столицы и банками-партнерами.

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В "Перекрестках" подключили оплату покупок "взглядом"

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Теги: перекресток, оплата взглядом, биометрия



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