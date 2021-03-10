Атака хакеров США? В России начались перебои с работой сайтов госорганов

Сайты ряда государственных порталов работают с перебоями. Пользователи отмечают проблемы с доступом к сайтам Кремля, Правительства, Госдумы и даже Роскомнадзора. Некоторые предполагают, что всему виной попытка РКН "замедлить" твиттер, из-за чего страдают "свои".

Но есть и другие мнения. ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" предполагает, что сейчас может происходить "обещанная атака" американских хакеров на Россию.

Напомним, на днях мы сообщали о том, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Впрочем, издание The New York Times утверждало, что американские "контрудары" не будут очевидными, но о них узнают российское руководство, разведка и военные.