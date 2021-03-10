В Челябинской области за год выявили 812 коррупционных преступлений

В Челябинской области за 2020 год выявлено 812 преступлений коррупционной направленности. Рост составил 8,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Факты взяточничества составили 386 преступлений. Установлено 147 лиц, совершивших преступления. К уголовной ответственности привлечен 51 человек, из них 17 сотрудников правоохранительных органов.

Общая сумма взяток составила свыше 22,8 млн руб., средняя сумма взятки - свыше 72,7 тыс. руб.

Ущерб от коррупционных преступлений за 2020 год составил свыше 381 млн руб. Добровольно погашен ущерб на 14,5 млн руб.

Напомним, Челябинская область вошла в число лидеров среди российских регионов по количеству выявленных случаев взяточничества в 2020 году.