Против Израиля подан иск в Международный уголовный суд за принуждение людей к вакцинации

В Международный уголовный суд подан иск к правительству Израиля за нарушение Нюрнбергского кодекса - склонение к массовому участию людей в медицинском эксперименте - вакцинации новым препаратом.

Читайте также: В Бразилии смертность от коронавируса бьет рекорды на фоне массовой вакцинации

Жалобу подала ассоциация "Анашей Эмет", которая заявила, что на граждан оказывается очень сильное давление. При этом вакцина Pfizer получила разрешение только на экстренное применение, а ее долгосрочный эффект и безопасность неизвестны (это признавали даже власти США).

Отмечается, что до сих пор никогда не применялась массовая иммунизация с помощью введения синтетической м-РНК в организм. Предыдущие технологии вакцинации были основаны на том, что вводился ослабленный возбудитель. То есть, по мнению заявителей, на людях тестируют новую технологию , не сообщая им об этом, тогда как они думают, что это обычная вакцина. Если это так, то нарушает один из принципов Нюрнбергского кодекса - согласие на участие в медицинском эксперименте.

Другим вопиющим нарушением может являться соглашение между корпорацией Pfizer и правительством Израиля о том, что информация о фактических результатах вакцинации будет засекречена, а в обмен корпорация в приоритетном порядке поставит вакцины в Израиль. Фактически жители страны стали "подопытными", указывается в иске.

Третье предполагаемое нарушение - не было предложено альтернативных методов лечения, чтобы человек мог сам выбрать, колоть ли вакцину или использовать что-то другое. Власти же скрывают это, специально нагнетая атмосферу страха и принуждения.

Также власти не публикуют отчетов о количестве умерших или пострадавших от вакцины. Притом что вроде бы минздрав страны признал: 41% среди вакцинированных полицейских, военных, образовательных и медицинских работников пострадали от серьезных побочных эффектов.

На граждан же оказывается сильное давление. Так, ассоциация производителей угрожает отправить в неоплачиваемый отпуск каждого сотрудника, который не будет вакцинирован. Невакцинированным запрещают посещение общественных мест, угрожают не выплачивать пособие по безработице. Многие публичные люди открыто призывают к наказанию непривитых. А парламент принял закон о создании черного списка непривитых. Все этом противоречит Нюрнбергскому кодексу и законодательству Израиля.

Истец требует "немедленно прекратить медицинский эксперимент и вакцинацию граждан Израиля" и прекратить все дискриминационные процедуры. И ссылается на решение Европарламента об исключительно добровольном характере вакцинации.

Ранее мы писали о том, что после начала вакцинации в Израиле резко выросла смертность.

Нюрнбергский кодекс – это международный документ, регулирующий принципы проведения медицинских опытов над людьми. Был разработан и принят после Нюрнбергского процесса в 1947 году.