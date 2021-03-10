"Нарушений нет": в КХЛ ответили "Автомобилисту" на претензии о судействе

Хоккейный клуб "Автомобилист" получил ответ из департамента судейства КХЛ по ряду спорных моментов, которые произошли в третьем и четвертом матчах серии Кубка Гагарина против омского "Авангарда".

Напомним, после проигранного матча, который состоялся 8 марта в Екатеринбурге, уральский клуб выступил с резким заявлением, в котором назвал судейство "беспределом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", в департамент были направлены официальные запросы по семи моментам, в которых, на взгляд клуба, были пропущены нарушения правил со стороны хоккеистов "Авангарда". В итоге в КХЛ признали, что нарушений почти нигде нет.

Так, по моменту с возможной симуляцией нападающего омской команды Рида Буше в лиге заявили, что "практически всегда, когда клюшка оказывается между ног игрока и совершается подножка (как в данной ситуации), игрок, против которого совершено нарушение, падает на лед как-то неестественно и создается впечатление, что он приукрашивает падение (как в данной ситуации)".

"Но это обманчивое впечатление, симуляции нет", - пояснили в КХЛ.

Что касается остальных эпизодов (клуб разместил их видео на своем официальном сайте), то в департаменте судейства признали, что арбитры пропустили нарушения в моменте с ударом клюшкой по рукам Павла Дацюка от Ильи Ковальчука, а также в моменте с толчком Дацюка в спину со стороны Алексея Емелина. В других эпизодах, по мнению КХЛ, никаких нарушений нет - даже в том, где травму получил игрок екатеринбуржцев Анатолий Голышев.

Напомним, что сейчас счет в серии до четырех побед - 3:1 в пользу "Авангарда". Пятый матч между командами состоится сегодня, 10 марта. Если "Автомобилист" проиграет его, то покинет турнир.