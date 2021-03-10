10 Марта 2021
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Общество В России Москва
пресса, каска, увз (2019) | Фото: vk.com

За подделку и торговлю удостоверениями СМИ могут ввести ответственность

В России могут ввести ответственность за подделку редакционных удостоверений журналистов, а также за торговлю такими документами. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Правда, сначала должны появиться также законодательно закрепленные параметры пресс-карт и реестр журналистов с идентификационными номерами.

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой на расширенном заседании комитета ГД по информполитике заявил, что к идентификации журналистов очень много вопросов. И есть проблема фальсификации статуса журналистов.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что ведется и торговля официальными "корочками" журналиста, причем комплект из пресс-карты и пропуска на автомобиль можно приобрести в интернете всего за 5 тыс. руб. При этом наказание редакция и покупатель вряд ли понесут – удостоверение-то настоящее, то есть это не подделка, даже если бы закон о фальсификации уже существовал. Соловьев добавил, что ведение базы актуальной базы журналистов России было бы очень затратно и проблематично – сейчас в стране насчитывается до полумиллиона журналистов, на свои средства СЖР не может этим заниматься, да и в самом союзе состоит не более 10% всех журналистов.

Достаточно странный тезис выдвинул замдиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Ему, как и Хинштейну, явно не по душе, что сейчас закон разрешает журналистам иметь пресс-карты неустановленного образца, которые можно распечатать на принтере и на которых можно "нарисовать подпись". "Я бы на месте сотрудников правоохранительных органов не поверил листочку, который распечатывают в редакции. Без голограммы, без печати…", - высказался с презрением Кондрашов. При этом он не пояснил, где редакции маленьких региональных СМИ должны брать средства на дорогую защиту от подделок (у его организации с государственным финансированием, вероятно, таких проблем нет), а главное – как можно гарантировать, что удостоверение с голограммой не получит "не тот человек" – как известно, сейчас можно подделать практически все.  

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За подделку и торговлю удостоверениями СМИ могут ввести ответственность

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Теги: редакционное удостоверение, сми, андрей кондрашов, александр хинштейн



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