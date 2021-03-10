Минобр пытался "накрутить" рейтинг "Зои" на "Кинопоиске"

В Сети появилась копия распоряжения минобра Пензенской области в адрес руководителей органов местного самоуправления с "рекомендацией" поддержать фильм "Зоя". Причем речь там шла не только о "добровольно-принудительных" просмотрах в школах, но и "накруте" рейтинга на сервисе "Кинопоиск".

В документе, который опубликовал ТГ-канал журналиста Константина Семина "Агитпроп", сообщается, что в свободном доступе находится исторический фильм "Зоя", и в рамках реализации проекта "Киноурок в школах России" министерство просит организовать просмотр фильма в подведомственных образовательных организациях, а также по окончании просмотра педагоги должны зарегистрироваться на портале "Кинопоиск" и поставить фильму "достойную оценку", там же приведена ссылка на сайт. Публикация вызвала нешуточный скандал.

В беседе с Накануне.RU начальник управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Пензенской области Лариса Ушакова подтвердила, что документ действительно имел место, но при этом отметила, что портал "Кинопоиск" не просил таким образом поднять рейтинги фильму. Она также заверила, что РВИО, которое участвовало в создании ленты, таких рекомендаций не давало. Что касается подобной "просветительской работы" в других регионах, то ей о подобных рекомендациях неизвестно. По всей видимости, это была придумка именно пензенских властей, а не установка из Москвы.

Странно и то, что фильм на самом деле не значится в списках рекомендованных к просмотру на сайте проекта "Киноурок". В минобре признали свою ошибку.

"Мы были не правы, что написали, что это в рамках проекта "Киноурок" в школе. У нас есть свой проект, называется "Содействие - смотрим, обсуждаем, действуем", где мы родителям совместно с детьми предлагаем посмотреть фильмы и обсудить, на классных часах они смотрят. Мы рекомендовали смотреть фильм "Зоя" и поставить оценку на "Кинопоиске" - это наша ошибка, - сказала Ушакова. - Хотя мы не написали, какую оценку, плохую или хорошую. Нас "Кинопоиск" не просил, у нас просто было обращение гражданина, что вышел такой фильм, и неплохо было бы его посмотреть, мы просто отреагировали так, ведь фильм снят при содействии Министерства культуры, так что ничего в этом плохого не увидели. Но мы были не правы, что рекомендовали оценить (на "Кинопоиске", - прим. ред), и я думаю, что никто особо и не пошел оценивать".

На "Кинопоиске" у фильма низкий рейтинг - 4,3 из 10, и в рецензиях пишут, что зрителей возмутили многие моменты "патриотического" кино, например, то, что "Зое помочились на голову". А пользователь Alexey пишет, что создатели картины крутились, как ужи на сковородке, чтобы вымарать из фильма любое упоминание о Комсомоле, партии, коммунистических убеждениях Зои, тем самым они уничтожили всю мотивацию главной героини: "Штамповки наподобие "Штрафбата" и "Сталинграда" вылетают из киностудий регулярно, и все имеют один и тот же смысл - мы наследники кровавых упырей, у которых не было ни чести, ни совести, ничего человеческого. Только заградотряды и ГУЛАГ. Подвиг Зои Космодемьянской - это реальная история, к тому же хорошо изученная, поэтому ожидания не предполагали обилия клюквы и дичи от экранизации. Но, как стало модно, подъехали... "секретные документы". Кинометы сделали все, чтобы вызвать отвращение у понимающих людей своей поделкой".

В других рецензиях зрители также отмечают, что некоторые сюжеты лучше не трогать: "Руки прочь от Зои". Кто-то называет фильм "военно-исторической небылицей". Есть и просто родители детей школьного возраста, которые решили вместе посмотреть "военно-патриотический шедевр" и остались в шоке от жестоких сцен, они считают, что детям такое рекомендовать к просмотру не стоит даже с пометкой 12+.

В кинокомпании "Триикс Медиа" о распоряжении министерства образования в Пензе также узнали из СМИ и не поддерживают "раскрутку" фильма такими методами, там говорят, это не была их инициатива, возможно, она исходила от Российского военно-исторического общества или Киностудии Горького, которая изначально и снимала фильм.

"Мы этот фильм доснимали совместно с Киностудией им. Горького, изначально идея фильма и все исполнение было с их стороны, возможно, это их инициатива, но точно не наша, - сказали в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа". - Мы никому ничего не рекомендовали, мы просто следим за судьбой фильма, за просмотрами, за отзывами, но мы просто наблюдаем за тем, как идут просмотры, как и за всеми остальными нашими проектами. Очень все это странно, мы обычно никого не просим оставлять оценки, оставлять отзывы, не знаю, может быть, это инициатива РВИО, возможно, с их стороны что-то было. А мы просто исполнители".

На момент публикации комментариев от Киностудии им. Горького и от РВИО не поступило.