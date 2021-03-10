Вторые сутки подряд в РФ фиксируется менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 079 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Вторые сутки подряд число новых заболевших коронавирусом находится на уровне менее 10 тысяч, что соответствует значениям начала октября.

В Москве зафиксированы 1 116 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге – 959.

Также за сутки произошло 466 летальных исходов, 13 350 человека выписаны из больниц по выздоровлении.

С начала пандемии зарегистрировано 4 351 553 случаев коронавирусной инфекции, 90 275 умерших и 3 945 527 выписанных.