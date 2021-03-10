Родственники погибших в страшной аварии у "Алатыря" обжалуют приговор Васильеву

Родные и близкие погибших в ДТП на Малышева (Екатеринбург) в 2019 г. собираются обжаловать решение суда. Об этом журналистам сообщил адвокат потерпевших Александр Шумилов. По его словам, решение суда вменить виновнику ДТП Владимиру Васильеву девять лет и три месяца колонии – менее строгий приговор, чем тот, на который рассчитывали его подзащитные.

"Васильев свою вину не признал. Если бы он в самом начале упал на колени, попросил прощения, но он лишь делал все, чтобы уйти от ответственности. Нам было важно, чтобы Васильеву присудили большую сумму (моральной компенсации). Пока он ее не выплатит, а мы думаем, что он этого не сделает, он не сможет выйти по УДО", - заявил Шумилов, добавив, что суд удовлетворил компенсацию морального вреда в размере около 2,5 млн руб. Относительно суммы материального вреда суд пока не определился.

Родственники погибших также посчитали приговор сыну полковника Росгвардии недостойным наказанием для того, кто убил двух человек. Изначально они рассчитывали минимум на 20 лет, позже, когда гособвинение потребовало 13 лет, с учетом всех обстоятельств, были уверены, что Васильев получит минимум 11. Сейчас же, уверена вдова Никифорова Ирина Алферова, виновник трагедии сможет отсидеть еще меньше и, в конце концов, выйдет по УДО после возмещения морального вреда.

Она также заявила, что Васильев не был доволен наличием камеры в зале заседания, а после озвучивания приговора, казалось, и вовсе не понимал, что происходит: "Сказал – Я не понял. И с такими глазами, будто не осознавал, что здесь происходит".

"Мы до сих пор не можем прийти в себя. Я даже смотрю на маму Виталика, как она переживает: каждый день смотрит все новости, трансляции. Что ребенок, периодически, когда телевизор включим, и проскальзывают вот эти новости про аварию. Она сидит и, конечно, старается мне ничего не говорить. Но другим моим родственникам она говорит – я не хочу ничего маме говорить, чтобы не дай Бог ее не обидеть. В детском саду ее дети спрашивают – где твой папа, он же приезжал, тебя забирал, он теперь же погиб. И мне настолько неприятно все это слушать, но я стараюсь не влезать в эти отношения, потому что это дети. Будем стараться", – рассказала Алферова.

Гособвинитель Евгений Коваленко рассказал журналистам, что Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным по всем пунктам обвинения, которые изначально вменялись подсудимому. Что же касается истории с подменой анализов, то по данному факту уголовное дело было вынесено в отдельно производство и передано для дальнейшего расследования.

В свою очередь защита Владимира Васильева отказалась комментировать решение суда.

Напомним, что 4 марта виновник ДТП у "Алатыря" выступил с последним словом, где признал свою вину в аварии и смерти людей, однако не согласился с тем, что сел за руль пьяным. При этом сестра погибшего заявила, что раскаяния Васильева являются наигранными.