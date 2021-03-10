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Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края обвинил гражданских активистов в хайпе на теме жилищного строительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обвинил гражданских активистов в хайпе на теме жилищного строительства в Прикамье, передает корреспондент Накануне.RU.

Высказывание прозвучало на заседании краевого правительства, после доклада главы минстроя. Дмитрий Махонин прокомментировал высказывания политиков, на тему, готовящихся на тему готовящихся изменений плотности застройки в районах города.

"В ближайшее время в городе будет комиссия по ПЗЗ. Несколько вопросов, в том числе изменение плотности застройки. У нас политики, которые называют себя гражданскими активистами, начинают уже хайповать на этой теме, вводя в заблуждение всех", - заявил губернатор.

Он поручил и.о. главы города Алексею Демкину и пресс-службе правительства "отработать, разъяснить" намерения краевых властей повысить плотность застройки в Перми. Алексей Демкин ответил, что уже отдал такое распоряжение.

Сегодня в Перми состоится заседание комиссии по Правилам землепользования и застройки. На заседании будет обсуждаться повышение плотности застройки в районах города. Плотность и высотность застройки ограничили в 2019 г.

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Губернатор Пермского края обвинил гражданских активистов в хайпе на теме жилищного строительства

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Теги: повышение плотности застройки, Дмитрий Махонин, комиссия по ПЗЗ



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