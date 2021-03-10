10 Марта 2021
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Политика Республика Тыва
тыва, тува, памятник пастуху (2021) | Фото: drive2.ru/users/alisky

Почему в фокусе либеральной прессы оказалась Тува. И при чем тут давняя приватизация "Гаруды"

Когда внимание либеральной прессы вдруг, почти в одночасье, оказывается сфокусировано на том или ином регионе России - как правило, это верный признак либо предстоящей атаки на российское руководство через региональный аспект, либо оборонительного "наезда", отвлекающего внимание от возникших проблем у комплиментарных оппозиции местных игроков.

Иногда и то, и другое сразу. Похоже, что именно так сейчас развивается информационный фон вокруг Республики Тыва. По крайней мере, до начала этого года либеральная российская пресса весьма редко уделяла внимание тувинским новостям. А вот рабочие визиты российского премьера в сибирские регионы, видимо, стали поводом чуть ли не артиллерийской канонады из всех либеральных СМИ- орудий.

Одни заголовки чего стоят: "Это Тува, братан, привыкай!" Как живет столица самого бедного региона страны" (СМИ - иноагент), «Просто будь осторожнее и по вечерам не гуляй!», "Распад государства в российской столице убийств".

Согласитесь - страшновато?

Еще раз отметим - публикации о "вымирающей" России через "как бы" объективный взгляд на тувинскую глубинку оказались по времени приурочены к премьерскому вояжу.

Но последовал этот феерически страшноватый репортажный всплеск сразу после обнародования в тувинском медиа-пространстве информации о пристальном интересе Генпрокуратуры РФ к законности приватизационной сделки 2006 года (в то время руководил Тувой Шериг-оол Ооржак).

Итак, в феврале этого года тувинские СМИ растиражировали сообщения об актуализации интереса главного российского надзорного ведомства к приватизационным перипетиям вокруг торгового центра "Гаруда" в Кызыле. "По предварительным данным государственное имущество перешло в частную собственность неправомерно. Вполне законно рассматривается вопрос о восстановлении имущественных прав Республики, осуществленных незаконным путем. Данным вопросом занимается первый заместитель Генерального прокурора РФ А.Э. Буксман», – написала на своих страницах в соцсетях депутат Верховного Хурала Тувы Алдын-Кыс Конгар. А тувинские СМИ процитировали эту новость.

Речь идет о запросе сенатора Дины Оюн и ответе Генпрокуратуры РФ, из которого следует, что процесс приватизации комплекса "Гаруда" прошел, мягко говоря, с массой нарушений. Причем, в республике уверены, что сейчас этот вопрос на контроле у первого замгенпрокурора РФ Буксмана лично и позиция здесь достаточно понятная - отчуждение госсобственности было незаконным.

тува гаруда генпрокуратура часть1(2021)|скан

тува гаруда генпрокуратура часть2(2021)|скан

История вокруг "Гаруды" для Тувы громкая, запутанная и длинная. Если очень коротко, то многострадальное здание в результате феерических пертурбаций перекочевало из региональной собственности в частные руки по смешным ценам. И это как раз те частные руки, что сегодня комплиментарны оппозиции действующей в республике власти. Тем, кто действительно заинтересован понять: как коммерчески выгодное для республиканского бюджета предприятие попало под приватизационную "гильотину" и кому это выгодно, предлагаем посмотреть недавно вышедшее видео-расследование.


Но, даже если не вдаваться в подробности приватизационного схематоза по-тувински времен Шериг-оол Ооржака, понятно: либеральные ужас-опусы по тувинской повестке сегодня последовали ровно после обнародования информации о серьезных проблемах годами качавших с "Гаруды" прибыль собственников.

А то, что внимание Генпрокуратуры к приватизационным нарушениям на сей раз не утихнет само собой, можно понять уже из того факта, что к ходу дела теперь приковано внимание широкой тувинской общественности и депутатского корпуса. Буквально на днях к контролю темы подключился депутат Верховного Хурала РТ Юрий Ооржак. На своих страницах в соцсетях он написал: "Поддерживаю свою коллегу-депутата Алдын-Кыс Темир-ооловну в стремлении вернуть обратно государству имущество".

По данным депутата Ооржака, 17 февраля 2021г. Росреестр оштрафовал ООО "Ратна групп" как юридическое лицо на 131,1 тыс. рублей. А его генеральный директор, как должностное лицо, оштрафован на 43,5 тыс. рублей.

"В течение месяца ООО "Ратна групп" должно устранить нарушения. Проверка исполнения административного наказания - 24 марта текущего года". Я, как народный депутат, лично приму участие в данной проверке и о ее результатах сообщу избирателям республики", - сообщает в соцсетях депутат Ооржак.

Таким образом, у выгодоприобретателей итогов "прихватизации "Гаруды" на этот раз, похоже, не получится "замылить" вопрос. И даже отвлечь внимание республиканской общественности от скандальной истории репортажами-ужастиками в либеральной прессе.

Но тувинским властям стоит приготовиться - публикаций о регионе как территории "вымирания", видимо, будет немало. Тут и приближающиеся выборы депутатов Госдумы и главы региона, и ущемленные интересы местных игроков, и общероссийская повестка - все способствует ажиотажному интересу оппозиционного российского сегмента к Туве.

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Почему в фокусе либеральной прессы оказалась Тува. И при чем тут давняя приватизация "Гаруды"

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Теги: приватизация, тувинская повестка, буксман, гаруда, кызыл



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