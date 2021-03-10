На Южном Урале экс-главу сельского поселения подозревают в халатности

В Челябинской области экс-главу Белоносовского сельского поселения Еткульского района подозревают в халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемая оплатила предпринимателю по муниципальному контракту более 300 тыс. руб. за поставку и установку малых архитектурных форм для детских площадок.

Однако она не проверила выполнение контракта. Часть объектов не установлена до сих пор.