В Екатеринбурге сотрудники журнала, где работал Борис Рыжий, хотят увековечить поэта на доске

В уральской столице начат сбор средств на установку мемориальной доски в память о знаменитом поэте Борисе Рыжем. Знак хотят разместить на входе в редакцию литературного журнала «Урал», где работал автор книги «И все такое…» и публикаций стихов в европейских изданиях. Как передает корреспондент Накануне.RU, уже готов макет таблички.

Макет памятника сделал главный художник Свердловского академического театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Кравцев. Доска размером 40 на 70 см будет отлита из бронзы.

«На изготовление памятника необходимо 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей. Все, кто хочет поучаствовать в этом материально, может перечислить посильную сумму на номер карты 2202 2002 6349 0268 (Олег Анатольевич Б.) с комментарием «Борису Рыжему», - отметили сотрудники журнала.

Борис Рыжий своими стихами прославил Свердловск на всю Европу. Его стихи издавались в Голландии и других европейских странах. Ряд известных рок-групп записали на его стихи песни. За свое творчество он был удостоен премии "Антибукер". Борис Рыжий скончался в ночь на 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет.

Ранее в Екатеринбурге предлагали назвать в честь поэта сквер на Вторчермете. Парк расположен напротив дома по улице Титова, 44, где Рыжий жил в 1980 – 1991 годах. Пока идея не нашла воплощения. Ранее компания "Атомстройкомлекс" устанавливала рядом с домом, где провел детство поэт, памятный знак, но он был разрушен неизвестными.